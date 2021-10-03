Алжир, , 00:48 — REGNUM Посол Алжира был отозван из Парижа в связи с «безответственными» словами президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Карта-флаг Алжира

Лидер Алжира пояснил, что вмешательства во внутренние дела его страны категорически неприемлемы. Решение об отзыве после Алжира во Франции было принято после интервью Макрона изданию Le Monde. Французский лидер заявил, что у Алжира есть «официальная история», которую «полностью переписали».

Посла Франции в Алжире 29 сентября вызвали в МИД, а 2 октября посол Алжира в Париже был отозван для консультаций.

Кроме того, роль сыграло и ужесточение требований Францией для получения виз гражданами Марокко, Туниса и Алжира. Фактически число выдаваемых Парижем виз сократилось вдвое.

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