3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:01 — REGNUM Заявление грузинского омбудсмена Нино Ломджарии о том, что задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

"Самое главное — галстук у него забрать. В нём весь источник питания. Там у него весь провиант», — шутит Константин Б.

Многие пользователи не прониклись сочувствием к бывшему грузинскому президенту и принялись шутить над его решением. Часть из них, конечно же, вспомнила знаменитые кадры из 2008 года, когда после акта агрессии против российских миротворцев и жителей Южной Осетии Михаил Саакашвили попал в кадр видеокамеры жующим свой красный галстук.

«Саакашвили не объявил голодовку, а сел на диету. Давайте называть вещи своими именами», — издевается Надежда С.

Некоторые комментаторы отмечают, что не очень-то и верится в то, что Саакашвили действительно собирается соблюдать условия голодовки. Зная, насколько это лживый политик, стоит делить его заявление на десять и понять, что, скорее всего, бывший грузинский президент решил сесть на лёгкую диету.

«Если это действительно голодовка, то через неделю он будет уже лежать. Но такого, конечно же, мы не увидим», — подозревает Николай Е.

«Он только объявил — это политический ход. Ну уменьшил немного свой рацион питания. Такие люди на воде сидеть не будут, не царское это дело», — отмечает Лариса К.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Часть людей считает удивительным тот факт, что с момента попадания Саакашвили в грузинскую тюрьму в его сторону до сих пор не было серьёзных протестов со стороны Соединённых Штатов или крупных европейских стран.

«А где протесты и возмущения Европы и США? Или целый бывший президент страны, по сравнению с «борцом Лёшей», так себе, пешка?» — задаётся вопросом Георгий А.

Ряд пользователей указывает на то, что Саакашвили в конечном итоге обязан попасть в Россию, чтобы его судили за приказ на убийство военнослужащих Российской Федерации на границе с Грузией.

«Саакашвили — военный преступник! На нём кровь российских миротворцев. Его нужно судить в России судом военного трибунала, а не обсуждать то, на какую он там голодовку сел. Депортировать его в Москву!» — призывает Александр Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что Саакашвили ждёт незавидная судьба после объявления обеспокоенности по поводу задержания грузинского президента со стороны Украины.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мишико незаконно пересёк две границы, в результате чего был вполне себе логично пойман на грузинской границе. Тем временем глава МИД Украины обещает поддержку беглому грузинскому преступнику. Вот уж поистине — страна непуганых идиотов, вернее её фюреров», — указывает Алексей З.

«Ну, всё, Мишико, суши вёсла — если за дело взялась Украина, то дело — труба. Надо ему ещё и Фейгина позвать себе в адвокаты и тогда вечная голодовка обеспечена. Потеряли мы Саакашвили навсегда. Боюсь, что за то, что ему вменяют, не даст продолжению смешного сериала «Путешествие Саакашвили по Украине». Внезапно всё это шоу закончилось», — отмечает Стейн О.

Напомним, 2 октября грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила о том, что задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку.