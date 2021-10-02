Москва, , 23:44 — REGNUM У журналиста белорусской версии «Комсомольской правды» Геннадия Можейко несколько часов проходил большой обыск, заявил главный редактор КП Владимир Сунгоркин.

Милиция Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, журналист уехал в Москву, где его задержали, по личным делам.

«Мы не знаем, кто задержал, как и где, пока у нас нет никакого официального подтверждения», — сказал он в эфире радио «КП».

По словам родителей журналиста, он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Напомним, журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября, в настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Данную информацию сообщило издание со ссылкой на слова матери корреспондента.