Москва, 2 октября 2021, 23:44 — REGNUM У журналиста белорусской версии «Комсомольской правды» Геннадия Можейко несколько часов проходил большой обыск, заявил главный редактор КП Владимир Сунгоркин.
По его словам, журналист уехал в Москву, где его задержали, по личным делам.
По словам родителей журналиста, он находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске.
Напомним, журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября, в настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Данную информацию сообщило издание со ссылкой на слова матери корреспондента.