Хабаровск, 2 октября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса. Об этом 2 октября сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам собеседника агентства, авария произошла в Нанайском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали восемь человек (пять человек госпитализированы, еще трое получили легкие травмы)

По предварительным данным, автобус с людьми съехал в кювет. В настоящее время уточняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 14 сентября в Охотском районе Хабаровского края упал в реку внедорожник с вахтовиками. ЧП произошло в посёлке Вострецово.