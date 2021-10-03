Артур Савин, 3 октября 2021, 00:15 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он не собирается быть президентом до смерти, но подчеркнул, что в случае давления Запада будет защищать независимость страны даже ценой своей жизни, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM

"Что это если не диктатура? Выбора нет, конкуренты президента в тюрьмах. Бедные белорусы», — пишет Валерий П.

Многие пользователи усмотрели в таком заявлении претензию на диктаторство со стороны Лукашенко. Другие же, наоборот, не видят в этом ничего криминального, ведь руководитель страны в первую очередь должен отстаивать её независимость.

«Какой он диктатор? Потому что страну не развалил диктатор? Или потому что сохранил все заводы диктатор? Или же потому что совхозы и колхозы сохранил диктатор? Вы посмотрите вокруг, что творится, а потом судите Лукашенко, он человек с большой буквы», — считает Сергей Г.

Александр Лукашенко на белорусской почтовой марке. 1996
Александр Лукашенко на белорусской почтовой марке. 1996

Некоторые комментаторы отмечают, что Лукашенко не может просто так покинуть свой президентский пост, иначе в стране может произойти что угодно и его личная судьба окажется под вопросом.

«Именно, что до смерти и будет сидеть в своём кресле, потому что уход из власти для таких людей — это смерть или тюрьма», — считает Руслан Х.

Часть людей считает, что лидер государства должен поддерживать порядок в стране, и если его уход приведёт к хаосу, то лучше пускай он вечно сидит в своём кресле.

«Вполне адекватный ответ. Любой руководитель демократической страны ответил бы также. Когда страна находится на грани гражданской войны или интервенции извне, неизбежно применение чрезвычайных мер. Не надо путать демократию с либеральным бардаком», — отмечает Алик И.

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко находится в шатком положении, ведь ещё недавно он стремился на Запад, а теперь у него банально не остаётся иных вариантов, как двигаться в сторону России.

«Брешет! В последние выборы он был готов лечь под Запад. Но там его ногой пнули. Вот и разобиделся. Но при случае продастся Западу с потрохами», — поделился своим мнением Алексей Л.

Александр Лукашенко наблюдает за учениями
Александр Лукашенко наблюдает за учениями
President.gov.by

Нашлись и те, кто призвал Лукашенко перестать вставлять палки в колёса в отношения между белорусским и российским народами, ведь в этих странах только и мечтают о том, чтобы наконец-то вновь воссоединиться.

«Какая «независимость» имеется ввиду? Экономически, политически и в военном отношении Белоруссия режима Лукашенко — сателлит России, существует исключительно за счёт невозвращаемых кредитов, российского рынка сбыта своих, помягче сказать, товаров, несбываемых в Европу, ну еще пособляет контрабанда в Россию санкционных товаров типа «белорусских морепродуктов». Другое дело, что при всей своей замшелости Лукашеновчина — не самый худший вариант существования, худо-бедно — да, но не совсем уже впроголодь. Если Белоруссия соскочит с «российской иглы» — они не смогут повторить даже путь Прибалтики, да и хорошо будет, если украинский вариант их не затронет», — написал пользователь под псевдонимом «Цап Царапка».

Напомним, 2 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью CNN о том, что не собирается быть президентом до смерти, но подчеркнул, что в случае давления Запада будет защищать независимость страны даже ценой своей жизни.