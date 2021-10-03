3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 00:15 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он не собирается быть президентом до смерти, но подчеркнул, что в случае давления Запада будет защищать независимость страны даже ценой своей жизни, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

"Что это если не диктатура? Выбора нет, конкуренты президента в тюрьмах. Бедные белорусы», — пишет Валерий П.

Многие пользователи усмотрели в таком заявлении претензию на диктаторство со стороны Лукашенко. Другие же, наоборот, не видят в этом ничего криминального, ведь руководитель страны в первую очередь должен отстаивать её независимость.

«Какой он диктатор? Потому что страну не развалил диктатор? Или потому что сохранил все заводы диктатор? Или же потому что совхозы и колхозы сохранил диктатор? Вы посмотрите вокруг, что творится, а потом судите Лукашенко, он человек с большой буквы», — считает Сергей Г.

Александр Лукашенко на белорусской почтовой марке. 1996

Некоторые комментаторы отмечают, что Лукашенко не может просто так покинуть свой президентский пост, иначе в стране может произойти что угодно и его личная судьба окажется под вопросом.

«Именно, что до смерти и будет сидеть в своём кресле, потому что уход из власти для таких людей — это смерть или тюрьма», — считает Руслан Х.

Часть людей считает, что лидер государства должен поддерживать порядок в стране, и если его уход приведёт к хаосу, то лучше пускай он вечно сидит в своём кресле.

«Вполне адекватный ответ. Любой руководитель демократической страны ответил бы также. Когда страна находится на грани гражданской войны или интервенции извне, неизбежно применение чрезвычайных мер. Не надо путать демократию с либеральным бардаком», — отмечает Алик И.

Ряд пользователей указывает на то, что Лукашенко находится в шатком положении, ведь ещё недавно он стремился на Запад, а теперь у него банально не остаётся иных вариантов, как двигаться в сторону России.

«Брешет! В последние выборы он был готов лечь под Запад. Но там его ногой пнули. Вот и разобиделся. Но при случае продастся Западу с потрохами», — поделился своим мнением Алексей Л.

Александр Лукашенко наблюдает за учениями President.gov.by

Нашлись и те, кто призвал Лукашенко перестать вставлять палки в колёса в отношения между белорусским и российским народами, ведь в этих странах только и мечтают о том, чтобы наконец-то вновь воссоединиться.

«Какая «независимость» имеется ввиду? Экономически, политически и в военном отношении Белоруссия режима Лукашенко — сателлит России, существует исключительно за счёт невозвращаемых кредитов, российского рынка сбыта своих, помягче сказать, товаров, несбываемых в Европу, ну еще пособляет контрабанда в Россию санкционных товаров типа «белорусских морепродуктов». Другое дело, что при всей своей замшелости Лукашеновчина — не самый худший вариант существования, худо-бедно — да, но не совсем уже впроголодь. Если Белоруссия соскочит с «российской иглы» — они не смогут повторить даже путь Прибалтики, да и хорошо будет, если украинский вариант их не затронет», — написал пользователь под псевдонимом «Цап Царапка».

Напомним, 2 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью CNN о том, что не собирается быть президентом до смерти, но подчеркнул, что в случае давления Запада будет защищать независимость страны даже ценой своей жизни.