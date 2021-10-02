Париж, 2 октября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции. Об этом 2 октября сообщает Agence France Presse со ссылкой на данные МВД страны.

(сс) Thomas Bresson Протесты во Франции

По последним данным, в городах страны прошли 173 акции, участие в которых приняли 47 935 человек.

Отмечается, что в столице Франции участие в акциях приняли 5 335 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в МВД Франции сообщили, что в акциях протеста против санитарных пропусков в стране приняли участие более 60 тыс. человек.