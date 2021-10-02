Тбилиси, , 23:06 — REGNUM В Грузии явка на выборы в органы местного самоуправления составила 51,92%, сообщили 2 октября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны

Выборы

«Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 1 815 776 избирателей», — цитирует Sputnik Грузия представителя ЦИК Нати Иоселиани.

Как отмечает издание, на прошлых выборах в 2017 году явка составила 45,65%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 2 октября прошли выборы в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий Грузии называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Грузинской мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.