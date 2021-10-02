Киев, 2 октября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Первая вакцина украинского производства появится уже в 2022 году. Об это, как передает телеканал «112 Украина», заявил глава минздрава Украины Виктор Ляшко во время заседания фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, монтаж линий для производства вакцин против гриппа и COVID-19 уже начался в Харькове.

«До конца этого года будем точно знать, каковы дедлайны производства вакцин, — сказал Ляшко. — Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина».

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября украинский минздрав сообщил, что за истекшие сутки в стране выявили 11 809 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.