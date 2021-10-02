Киев, , 22:49 — REGNUM На Украине начали ощущать «давление и бояться» олигархи и предатели. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время выступления перед участниками заседания фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно, что у нас появился СНБО, — цитирует Зеленского пресс-служба партии. — Этот орган заработал мощно».

По его словам, олигархи, государственные предатели и разные финансовые группы «боятся, каждый день каждый ощущает давление».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент страны Владимир Зеленский подписал закон о реформе концерна «Укроборонпром».