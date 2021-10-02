Москва, 2 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Москве от последствий COVID-19 в возрасте 77 лет скончался член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ Первого канала Эрик Малинин.

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«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», — сообщает Первый канал.

Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве, в 1966 году стал работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Был оператором-постановщиком и режиссером в том числе таких программ как «Утренняя почта» и «Голубой огонек».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 25 219 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 886 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 17 852 пациента.

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