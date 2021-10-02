В Москве ушел из жизни оператор-постановщик «Голубых огоньков» Эрик Малинин
Москва, 2 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. В Москве от последствий COVID-19 в возрасте 77 лет скончался член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ Первого канала Эрик Малинин.
Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве, в 1966 году стал работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Был оператором-постановщиком и режиссером в том числе таких программ как «Утренняя почта» и «Голубой огонек».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 25 219 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 886 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 17 852 пациента.
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