Киев, , 22:21 — REGNUM Пост президента Украины Владимир Зеленский хотел бы занимать до того момента, когда его команда выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом заявил сам Зеленский, выступая 2 октября на заседании фракции «Слуга народа».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я хотел бы быть президентом (Украины) на момент, когда мы (власти страны) выполним все наши обещания», — цитирует Зеленского пресс-служба партии.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам в Трускавце заявил, что работу украинской партии «Слуга народа» за два года можно оценить на три с плюсом по пятибалльной шкале.