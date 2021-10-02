Минск, 2 октября 2021, 22:01 — REGNUM Оснований опасаться ситуации, при которой оппоненты власти Белоруссии смогут использовать референдум по конституции, чтобы раскачать обстановку в стране, нет. Об этом 2 октября заявил председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Пётр Миклашевич.
Он уточнил, что сегодня стоит задача провести разъяснительную работу, чтобы предлагаемые изменения конституции большинством граждан были восприняты положительно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено.
Также Лукашенко подчеркивал, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.