Минск, , 22:01 — REGNUM Оснований опасаться ситуации, при которой оппоненты власти Белоруссии смогут использовать референдум по конституции, чтобы раскачать обстановку в стране, нет. Об этом 2 октября заявил председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Пётр Миклашевич.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогнозировать, что кто-то устроит провокации, я думаю, никаких оснований нет, — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1». — Есть достаточно сил и возможностей на государственном уровне не допустить такие попытки и в спокойной обстановке провести референдум по конституции».

Он уточнил, что сегодня стоит задача провести разъяснительную работу, чтобы предлагаемые изменения конституции большинством граждан были восприняты положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено.

Также Лукашенко подчеркивал, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.