Тула, 2 октября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Тульский футбольный клуб «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче десятого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 2 октября на стадионе «Арсенал» в Туле, завершилась со счетом 0:0.

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По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России тульский «Арсенал» пока занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Футболисты «Химок», в активе которых восемь баллов, находятся на 14-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Краснодаром» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:0.