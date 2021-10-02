Бамако, 2 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. В Мали в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб миротворец Организации Объединенных Наций, сообщил спецпредставитель генсека ООН в республике Эль-Гассим Ване.

Fred Marie Мали

«Один погиб и трое получили тяжелые ранения после того, как одна из наших групп подорвалась на самодельном взрывном устройстве», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне как минимум восемь миротворцев миссии ООН пострадали в результате подрыва автомобиля в центральной части Мали.

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