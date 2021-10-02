Минск, 2 октября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. В Белоруссии итоговый проект новой конституции может быть представлен для публичного обсуждения не позднее 7 ноября, заявил член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Думаю, текст проекта конституции, который будет предоставлен, наверное, не позднее 7 ноября для уже публичного обсуждения для граждан Беларуси, будет уже идеально вышлифован», — сказал он в эфире YouTube-канала проекта ОНТ «Главный. Тур».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено.

Также Лукашенко подчеркивал, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.

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