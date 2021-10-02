Москва, 2 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Краснодаром» в домашнем матче десятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 2 октября на «ВЭБ Арене» в Москве, завершилась со счётом 0:0.

(сс) Edoardo Busti Футбол

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых также 17 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября футболисты московского «Динамо» уступили самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая 2 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 0:1.