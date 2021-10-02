Нижний Новгород, 2 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Взрыв газа в Нижнем Новгороде, произошедший сегодня, 2 октября, мог произойти из-за некачественного ремонта. Такую версию назвали местные СМИ.

Нижний Новгород

По словам местных жителей, которые цитирует NN.ru, в квартире, где произошел взрыв, шел ремонт: «Жильцы перетащили газовую плиту из кухни в комнату, где подключили ее к газовому баллону«.Утром, 2 октября в квартире, находящейся в №18 по улице Гайдара произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, в результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, несущие конструкции не нарушены. Пожара не было.

Два человека доставлены в ожоговый центр. Женщина получила 95% ожогов тела, мужчина — 35%. Оба находятся в реанимации. Эвакуировано 100 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэру города Юрию Шалабаеву разместить эвакуированных жильцов.

«В первую очередь людям, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, необходимо предоставить помещение, где они смогут разместиться, а также горячий чай и питание». Людей временно разместили в школе №58, позже, после обследования дома специалистами, часть жителей смогли вернуться в свои квартиры.

Также губернатор поручил помочь деньгами тем, кто из-за взрыва потерял имущество. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).