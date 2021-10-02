Ленинградская область, 2 октября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области совершено убийство женщины, 1975 года рождения, и ее трёхлетней дочери. По горячим следам по подозрению в двойном убийстве задержан молодой человек, 2000 года рождения, который является сыном женщины от первого брака и сводным братом убитой девочки, сообщили 2 октября в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Damien Thorne Нож в крови

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что трагедия произошла около 15:00 в квартире дома 5 по улице Шекспира в посёлке Бугры. По предварительным данным, пока женщина с мужем находились в магазине, молодой человек ножом убил девочку, а после возвращения супругов напал на свою мать и нанёс ей смертельные ранения.

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). За это преступление может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Идёт выяснение обстоятельств преступления, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших его совершению.