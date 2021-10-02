Алжир, 2 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Алжира отозвало своего посла во Франции для консультаций, сообщает 2 октября Algеrie Presse Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По какой именно причине МИД Алжира пошло на такой шаг, не уточняется. Полный текст заявления на данный счет будет опубликован позднее.

Вместе с тем отмечается, что дипломатические власти Алжира отозвали посла на фоне кризиса, вызванного решением Франции вдвое сократить количество выдаваемых алжирцам виз.