Тбилиси, 2 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Грузии по итогам выборов в органы местного самоуправления лидирует правящая партия «Грузинская мечта», свидетельствуют данные экзитпол телекомпании «Имеди».

Грузия

По их данным, у партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» 27,1% голосов.

Мэром Тбилиси в первом туре станет действующий мэр Каха Каладзе, он получил более 51% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 2 октября проходят выборы в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий Грузии называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Грузинской мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.