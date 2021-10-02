Кабул, 2 октября 2021, 19:55 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создадут специальные батальоны смертников и направят их на границы Афганистана. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
Стоит отметить, что провинция Бадахшан, расположенная на северо-востоке Афганистана, граничит с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.
Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон обвинил власти Афганистана в нарушении прав человека и выразил поддержку сопротивлению в афганской провинции Панджер.