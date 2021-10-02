Москва, 2 октября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Футболисты московского «Динамо» на своем поле уступили самарским «Крыльям Советов» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 2 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 0:1.

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Героем встречи в составе гостей стал Роман Ежов, который забил мяч на 23-й минуте.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России московское «Динамо» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Футболисты «Крылья Советов», в активе которых 13 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября футболисты казанского «Рубина» уступили «Нижнему Новгороду» в домашнем матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Казани, завершилась со счётом 0:1.