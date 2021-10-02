Пермь, 2 октября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Преподаватель Пермского университета Олег Сыромятников не будет преподавать у той группы студентов, в которой не прервал лекцию во время стрельбы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Permseminaria.ru Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников

При этом профессор продолжает работать в вузе. Замена касается только этой группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летний студент напал на университет утром 20 сентября и застрелил шестерых человек. Ещё более 40 получили разные травмы или ранения. Сыромятников не прервал занятия, хотя студенты просили его принять меры к недопуску стрелявшего в аудиторию.