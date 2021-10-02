Киев, 2 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 11 809 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает украинский минздрав.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 447 222.

Кроме того уточняется, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 203 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 56 649.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 261 924 человека вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 12 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.