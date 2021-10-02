Анкара, 2 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции и Национальной разведывательной организации (MİT) страны в ходе совместной операции ликвидировали трех представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным военного ведомства, по объектам боевиков были нанесен авиаудар в районе Гара.

Как передавало ИА REGNUM, 12 сентября на севере Ирака погиб военнослужащий вооруженных сил (ВС) Турции.

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