Нижний Новгород, 2 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Несколько десятков человек собрались сегодня, 2 октября, в Нижнем Новгороде, чтобы почтить память журналистки Ирины Славиной. Друзья и коллеги провели траурную церемонию около здания МВД — там, где Славина демонстративно покончила собой год назад, — передает корреспондент ИА REGNUM.

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У памятника городовому, милиционеру и полицейскому собрались несколько десятков человек. С цветами к месту гибели журналистки пришли друзья и коллеги. Собравшиеся почтили помять Славиной минутой молчания.

«Очень хочу, чтобы место гибели нашей дорогой Иры сегодня утопало в цветах. Сам я подойду в районе трех, чтобы быть на месте гибели в 15.30 — время, когда Ирина год назад совершила свой поступок. Поступок, который я никогда не смогу принять, но который, как мне по прошествии этого ужасного года кажется, я все больше и больше понимаю. Мы не смогли ее удержать, спасти, вовремя почувствовав надвигающуюся беду. […] Господи, помоги!». — написал в соцсети член общественного движения «Деревянные города» Станислав Дмитриевский.

ИА REGNUM напоминает, что главный редактор издания «Коза пресс» Ирина Славина (Мурахтаева) совершила самоубийство 2 октября 2020 года. Незадолго до смерти журналистка оставила в социальной сети сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до самоубийства к Славиной, так же как и к ряду других оппозиционно настроенных политиков и активистов Нижнего Новгорода, пришли силовики и провели обыск.

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Ирина Славина возглавляла в Нижнем Новгороде небольшое оппозиционное издание «Koza.press». Журналистка регулярно эмоционально выступала с критикой местных и федеральных властей по широкому кругу тем — от благоустройства и экологии до внешней политики России.