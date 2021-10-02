Тбилиси, , 19:23 — REGNUM Две грузинские партии заявили о своей победе на выборах в органы местного самоуправления в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Преждевременно свою победу начали праздновать провластная партия «Грузинская мечта» и оппозиционная партия Единое нацдвижение.

«Оппозиция в Тбилиси уверенно выигрывает и на референдуме, и на выборах мэра Тбилиси. Теперь главное прийти в оставшиеся часы и увеличить эту разницу», — приводит агентство слова лидера «Нацдвижения» Ники Мелия.

Тем не менее, лидер «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили сделал аналогичное заявление.

«У нас неплохая активность — данные, которые у нас есть, показывают, что «Грузинская мечта» уже в восьмой раз убедительно победит», — отметил Папуашвили.

Слова лидера провластной партии подтвердил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Несмотря на убежденность в собственной победе все указанные политики призывают своих сторонников прийти на выборы, чтобы укрепить результаты голосования.