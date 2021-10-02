Тбилиси, 2 октября 2021, 19:23 — REGNUM Две грузинские партии заявили о своей победе на выборах в органы местного самоуправления в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.
Преждевременно свою победу начали праздновать провластная партия «Грузинская мечта» и оппозиционная партия Единое нацдвижение.
Тем не менее, лидер «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили сделал аналогичное заявление.
Слова лидера провластной партии подтвердил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Несмотря на убежденность в собственной победе все указанные политики призывают своих сторонников прийти на выборы, чтобы укрепить результаты голосования.