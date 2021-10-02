Екатеринбург, 2 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 42 человека. Это следует из сообщения оперштаба региона за 1 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали уже 6372 летальных исхода. Состояние 703 госпитализированных является тяжёлым, в том числе 339 граждан подключены к аппаратам ИВЛ.

В состоянии средней тяжести госпитализированы 5278 пациентов, добавили в штабе. Как сообщало ИА REGNUM, всего на Среднем Урале обнаружен уже 140 001 носитель коронавируса.