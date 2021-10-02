Мадрид, 2 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Жители России, которые платят существенно меньше чем испанцы за услуги ЖКХ, необычайно счастливы. Об этом написал журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас, который побеседовал с гражданкой России Татьяной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Женщина, которая часто бывает в странах Европы, призналась иностранному репортеру, что покидать Россию не хочет, так как разницы между уровнями жизни не видит.

«Да, мои европейские коллеги зарабатывают больше, но … — рассказала женщина. — Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги».

По ее словам, в эту категорию в России входят электричество, вывоз мусора, вода, отопление и ремонт.

Мархинедас подсчитал, что счет за свет в Испании в 3,5 раза больше, чем в России, а заправка транспортного средства для испанских потребителей обойдется более чем в два раза дороже.

Журналист в качестве подтверждения своих слов привёл данные с портала GlobalPetrolPrices, согласно которым киловатт-час для домашнего потребления в Испании стоит 0,223 доллара (около 0,19 евро), в то время как в России эти цифры составляют 0,064 доллара (0,055 евро).

По его словам, в ноябре и декабре получает свое максимальное выражение «счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа».

Перевод статьи на сайте «ИноСМИ».