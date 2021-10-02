Баку, 2 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что страна обладает запасами газа, которых хватит по меньшей мере на 100 лет. Об этом он сообщил в интервью испанскому агентству EFE.

President.az Ильхам Алиев

«Подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м. Такого объема достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта, по меньшей мере на 100 лет», — отметил Алиев.

Кроме того, глава государства добавил, что растет экспорт азербайджанского газа на европейский рынок.

«На протяжении 15 лет мы являемся надежным поставщиком нефти на европейский рынок, и никаких перебоев не было. А сейчас мы играем свою роль как надежный поставщик природного газа», — добавил глава Азербайджана.

Алиев заключил, что в настоящее время в стране идет разведка новых месторождений газа, что будет способствовать наращиванию экспортных возможностей Азербайджана.