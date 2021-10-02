Москва, , 18:26 — REGNUM В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России призвали освободить журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста», — отмечается в заявлении.

Правозащитники подчеркивают, что профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для его задержания.

Напомним, Геннадий Можейко был арестован в Минске в ночь с 1 на 2 октября, причиной его задержания стало, по заявлению белорусской стороны, «способствование формирования источников угроз национальной безопасности».