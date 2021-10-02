Москва, 2 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Актёр Андрей Фёдорович Дубовский скончался после продолжительной болезни. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Траур

«Этот одарённый, невероятной грации и утончённой красоты артист служил в нашем театре с 1988 года, — говорится в сообщении. — … Тяжёлая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать… Светлая память Андрею Фёдоровичу, глубокие соболезнования его родным и близким».

Отмечается, что Андрей Дубовский был известен по ролям в таких спектаклях, как «Нельская башня», «Принцесса Брамбилла», «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов» и других.

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