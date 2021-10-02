Екатеринбург, 2 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Свердловской области официально выявили ещё 539 случаев COVID-19. Из них 128 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также они выявлены в Алапаевске, Бисерти, Верхней Пышме, Ивделе, Кировграде, Невьянске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Ревде и многих других территориях. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 140 001 заразившегося.

По выздоровлению были выписаны 485 человек. С начала пандемии вылечились 128 982 пациента.