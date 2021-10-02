Киев, 2 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В столице Украины проходит «Марш за Киев». Об этом сообщает в субботу, 2 октября, телеканал «112 Украина».

Nathan Keirn Протест

Участники марша, которые выступают за создание комфортных для всех условий жизни в столице, собрались у стен Верховной рады и направились в сторону офиса президента.

Участники марша, точно число которых пока неизвестно, сформировали 18 колонн — за транспортную мобильность, против застройки, за создание велодорожек и тд.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября в столице Украины прошел «марш равенства» «КиевПрайд — 2021», организованный ЛГБТ-сообществом.