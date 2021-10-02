Новосибирск, 2 октября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних после появления информации об избиении восьмилетнего ребёнка в одной из школ Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Джулио дель Торре. Детская драка. 1927

«По сообщениям СМИ и социальных сетей в школе №1 ученику сломали позвоночник старшеклассники. При этом учителя за безопасностью детей не проследили», — уточнили в ведомстве.

По итогу проверки и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирском минобре ранее также заявили, что «назначена и будет проведена проверка обстоятельств и достоверности произошедшего».