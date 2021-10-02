Новосибирск, 2 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Ситуация с просроченной задолженностью по заработной плате в регионах Сибирского федерального округа и меры по её снижению находятся на постоянном контроле социально-экономического блока аппарата полномочного представителя президента России в Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в полпредстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По данным Росстата, на 1 сентября 2021 года суммарный размер просроченной задолженности по заработной плате в сибирских регионах составил 207,9 миллиона рублей. Это, по официальным данным, в три раза меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Сокращение отмечено практически во всех регионах округа, наиболее значительное — в Кемеровской и Новосибирской областях.

Наибольший размер долга по зарплате сформирован в Кузбассе (99,8 миллиона рублей), Красноярском крае (45,5 миллиона рублей) и Новосибирской области (21,4 миллиона рублей). Больше половины всей задолженности — на предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства.