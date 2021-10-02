Киев, 2 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Закон о реформе концерна «Укроборонпром» подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев на странице в соцсети Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Зеленский подписал закон о реформе госконцерна «Укроборонпром», — написал Гусев. — Это событие является точкой в длинном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК».

По его словам, реформа концерна «Укроборонпром» усилит обороноспособность страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам в Трускавце заявил, что работу украинской партии «Слуга народа» за два года можно оценить на три с плюсом по пятибалльной шкале.