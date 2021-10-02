Москва, 2 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что для сертификации газопровода «Северный поток — 2"предприняты все необходимые шаги, в том числе в правовой области.

New.kingisepplo.ru Северный поток 2

«Процедуры идут, трудно сказать, какие юридические закорючки могут использовать противники этого проекта», — сказал Грушко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства газопровода «Северный поток — 2». Теперь осталось ввести газопровод в строй, однако это требует сложных юридических процедур, прохождение которых осложнено политической ситуацией.

Стоит отметить, что немецкий политолог Штефан Майстерзаявил, что любой новый канцлер ФРГ все равно поддержит проект «Северный поток-2». Запуск газопровода останавливать уже поздно.