Анкара, , 17:37 — REGNUM Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи важную встречу. Основной темой обсуждения двух лидеров стали недавние военные действия и воздушные операции в сирийском Идлибе. На пресс-конференции накануне встречи Эрдоган заявил, что: «Продолжение взаимоотношений между Турцией и Россией, когда мы становимся сильнее день ото дня, несет много преимуществ. Шаги, которые мы предпринимаем вместе в отношении Сирии, имеют большое значение. Мир в этом регионе также зависит от отношений между Турцией и Россией». Путин же отметил, что: «Переговоры с Турцией идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом». Встреча двух лидеров в Сочи оценивается как имеющая большую значимость, чем региональные вопросы, в том числе Идлиб. Основной причиной этого являются послания Анкары, которые повлияют на ее отношения как с Вашингтоном, так и с Москвой, озвученные президентом Эрдоганом в США, в ходе его визита для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако встреча лидеров в Сочи вызвала разные отклики в турецких социальных сетях.

Журналист и писатель Эмре Услу в Twitter публикует следующий комментарий:

@EmreUslu: Сразу после встречи Эрдогана и Путина в Сочи Турецкие вооруженные силы покинули свои позиции в Сирии и отступили в сторону турецкой границы. Реджеп Тайип Эрдоган выглядит так, словно если Путин еще немного поднажмет, он сбежит даже из Хатая.

Журналист Мердан Янардаг публикует следующий комментарий:

@merdanyanardag: Похоже, что Эрдоган в Сочи забрал обратно все свои заявления и претензии. Те, кто придерживается внешней политики в зависимости от принадлежности к мазхабу внутри страны, терпят поражение перед лицом фактов. Власть ПСР переживает позорный крах. Происходит крупнейшее внешнеполитическое фиаско за всю историю республики…

На что Джеляль Йылдырым отвечает:

@muratce9392: Короче говоря, этот лидер, разбазаривший свою страну, на своей первой встрече с Байденом говорил один на один, после чего миллионы афганских террористов устремились в страну. В этот раз снова он говорил один на один. Посмотрим, что свалится на голову нашего народа?

Телепродюсер, журналист Невшен Менгю поддерживает беседу, публикуя следующий шуточный комментарий:

@nevsenmengu: В ходе встречи Эрдогана с Путиным в Сочи разговор зашел про космос. Эрдоган заявил, что в партнерстве с Россией направит турецких астронавтов/космонавтов. Кого бы нам отправить в космос, как считаете? :)

Самет Челик отвечает:

@Sametel41656100: Сказал бы, что Эрдогана, да он захочет взять с собой все свое имущество и вещи, в ракету не поместится. Понадобится совместный трансфер с компанией SpaceX :)

Ученый, профессор Махмут Акпынар публикует следующий комментарий:

@mahmutakpinar1: Загнанный в угол, утративший политическое будущее Эрдоган, на встрече один на один с Путиным в Сочи, возможно, пошел на важные уступки, чтобы выиграть немного времени и спасти свое личное состояние. Этот человек может даже заложить в ипотеку будущее Турции. Он отправился в Сочи точно разорившийся торговец. Сейчас это очень опасно!

Пользователь с ником İndependent Man отвечает на это сообщение следующим комментарием:

@independent_bir: Пусть даже так, он даже страну продал… Кто что может сказать, кто что может сделать? Оппозиция словно по приказу кого-то не издает ни звука. Его по-прежнему поддерживает 30−40% населения. Его приказу подчиняются судьи, военные, полиция… Они постоянно похлопывают по спине США, Германию и Англию и покрывают расходы. Кто-либо в силах что-то сделать?

Журналист и телепродюсер Левент Озерен публикует комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@lvntozrn: Задолго до этого в новостях передавали, что: «Эрдоган встретится с Путиным в Сочи». И встреча состоялась. Это что за дела? Нет ни одного заявления. О чем говорили, что решили? Никто не в курсе. Как только удастся избавиться от ПСР, торги за закрытыми дверями закончатся.

Отставной военный Рамазан Кекиль отвечает на это следующим образом:

@ramazan_kekil: Это противоречит морали государства. Вопросы, которые обсуждались, известны лишь ему самому и Путину… Что будет с турецким народом? Мы сможем узнать лишь со временем. Даже этот инцидент — катастрофа.

Газета Bir Gün в своем аккаунте в Twitter публикует следующий комментарий:

@BirGun_Gazetesi: Никому нет дела до мирового лидера. Вернувшийся с пустыми руками из США, Эрдоган не получил ожидаемого внимания от Путина на встрече в Сочи. По мнению экспертов, политике баланса наступил конец, хотя и позировали как после примирения.