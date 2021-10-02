Москва, 2 октября 2021, 17:33 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду на то, что в Белоруссии будут соблюдаться права журналистов. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в ночь с 1 на 2 октября в столице Белоруссии, городе Минск задержали корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, в настоящее время он находится в следственном изоляторе.
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