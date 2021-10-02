Москва, 2 октября 2021, 17:28 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о свободе Москвы от идеологических пристрастий и табу в дискуссии с внешнеполитическими партнерами. Об этом он сообщил во время выступления на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом состоит преимущество России по отношению к Соединенным Штатам.
Преимущество заключается в том, что Москва может быть посредником в урегулировании многих конфликтов. Кроме того, Лавров выразил уверенность, что правда всегда на стороне России.
В заключении своей мысли министр иностранных дел России подчеркнул важность соблюдения норм международного права.