Москва, 2 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о свободе Москвы от идеологических пристрастий и табу в дискуссии с внешнеполитическими партнерами. Об этом он сообщил во время выступления на 29-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом состоит преимущество России по отношению к Соединенным Штатам.

«У нас нет, в отличие от Соединенных Штатов, это действительно так, идеологических пристрастий, идеологических табу в наших отношениях с зарубежными партнерами. Но это на самом деле является нашим преимуществом», — подчеркнул Лавров.

Преимущество заключается в том, что Москва может быть посредником в урегулировании многих конфликтов. Кроме того, Лавров выразил уверенность, что правда всегда на стороне России.

«Мы всегда знаем, что правда на нашей стороне. Давайте считать это нашей идеологией или, скажем, идейным содержанием нашей внешней политики», — добавил дипломат.

В заключении своей мысли министр иностранных дел России подчеркнул важность соблюдения норм международного права.