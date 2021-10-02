В Бразилии произошло мощное землетрясение
Бразилиа, 2 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает Геологическая служба США.
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Землетрясение
По информации сейсмологов, очаг подземных толчков находился на глубине 589 км. Эпицентр землетрясения находился в 166 км к юго-западу от города Тарауака.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 2 октября недалеко от Королевства Тонга в Тихом океане были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,7.
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