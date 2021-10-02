Тюмень, 2 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Тюменской области простились с 20-летним Иваном К., который погиб на Среднем Урале во время учений. Прощание и похороны прошли в селе Бердюжье 2 октября.

Траур

По данным портала 72.ru, его тело доставили в село ночью. Отпевание прошло утром в комнате ритуального зала. На церемонию пришли его одноклассники, близкие, другие жители села. Также приехали военные.

Как сообщало ИА REGNUM, тело солдата было найдено 28 сентября возле опоры линии электропередачи. По официальной версии, он заблудился в лесу и хотел взобраться на опору, чтобы осмотреть местность, но его ударило током.