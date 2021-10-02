Новосибирск, 2 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Министерство образования Новосибирской области прокомментировало информацию об избиении восьмилетнего ребёнка в одной из школ Новосибирска. В Минобре заявили, что «назначена и будет проведена проверка обстоятельств и достоверности произошедшего».

Детская драка

«По факту сообщений в СМИ и социальных медиа о происшествии в школе №1 города Новосибирска, в результате которого учащийся образовательной организации получил компрессионный перелом позвоночника, министерством образования Новосибирской области совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска назначена и будет проведена проверка обстоятельств и достоверности произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, и приняты необходимые меры для исключения возникновения подобных ситуаций впредь», — отметили в министерстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске по сообщению об избиении ребёнка в школе организована доследственная проверка.

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