Киев, 2 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Работу украинской партии «Слуга народа» за два года можно оценить на три с плюсом по пятибалльной шкале. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам в Трускавце, где проходит собрание фракции.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Считаю, что на сегодня — три с плюсом», — сказал глава государства.

Относительно оценки своей собственной работы, украинский лидер сказал, что он заслуживает 7−8 баллов по 12-балльной шкале.

«Семь — восемь, как говорят? По 12-балльной, — сказал Зеленский. — Я где-то в середине».

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября депутат Верховной рады Илья Кива (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь») в своем телеграм-канале сообщил, что потеря Киевом транзита российского газа в Венгрию приведет к развалу Украины.