Новосибирск, 2 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1952 пациента, в том числе 35 детей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 220 человека, на ИВЛ — 23 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

В Новосибирской области сделан уже 2 537 921 тест на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что жертвами коронавируса стали уже более 3 тысяч новосибирцев.