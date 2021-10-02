Новосибирск, 2 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 октября, за минувшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 172 случая.

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 62 года, 65 лет, 68 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет, 82 года, 82 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 81 год, 81 год. Всего в регионе умерли 3010 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрирован 63 881 случай заражения коронавирусом, в том числе у 5387 детей; 50 689 пациентов полностью выздоровели (+141 за сутки).