Оренбург, 2 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области за 1 октября число скончавшихся от COVID-19 выросло на 19 человек. Это следует из сообщений регионального оперштаба.

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Всего с начала пандемии по этой причине ушли из жизни уже 1955 граждан. 2755 пациентов госпитализированы, в том числе 932 в тяжёлом состоянии. 188 подключены к аппаратам ИВЛ.

2010 граждан получают кислородную поддержку. А 1690 оренбуржцев находятся в состоянии средней тяжести.