Рим, 2 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Италии от отравления винными парами погибли четыре человека. Об этом сообщает Rai24.

Вино

Трагедия произошла в городе Паола, жертвами стали члены одной семьи, занимавшиеся изготовлением виноградного сусла. Причиной гибели стали токсичные испарения, образовавшиеся в резервуаре, где находился свежевыжатый сок.

Помимо четырех человек, скончавшихся на месте, пострадала еще одна женщина, которая была доставлены в местную больницу с тяжелыми отравлением.